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Bahamalar'da küçük uçak düştü: 10 ölü

Bahamalar'da küçük uçak düştü: 10 ölü
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Bahamalar'da Cessna 402 tipi bir uçağın Andros Adası'nda ormana düşmesi sonucu 9 yolcu ve 1 pilot olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu şirketinin sertifikasını askıya aldı.

BAHAMALAR'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karayip ülkesi Bahamalar'ın başkenti Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan 'Cessna 402' tipi uçağın Andros Adası'nda ormana düştüğü belirtildi. Bahama polisi, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bahama Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı ilgili hava yolu şirketinin 'hava operatörlüğü sertifikası'nın askıya alındığını duyurdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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