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Baf Belediye Meclisi, Kemal Atatürk Caddesi'nin adını Hafıza ve Umut Caddesi yaptı

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Baf Belediye Meclisi, Kemal Atatürk Caddesi'nin adını Hafıza ve Umut Caddesi yaptı
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GKRY Baf Belediye Meclisi, Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verdi. Caddenin yeni adı oy çokluğuyla 'Hafıza ve Umut Caddesi' olarak kabul edildi; Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou da değişikliğe destek verdi.

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), liman kenti Baf'taki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Baf Belediye Meclisi, kentin tarihi Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verdi. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, caddenin yeni adının 'Hafıza ve Umut Caddesi' olması oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou'nun da isim değişikliğine destek verdiği bildirildi.

1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mutallo bölgesinde Türk ve Kıbrıslı Türk tarihi şahsiyetlerinin isimlerini taşıyan başka sokak ve caddeler de bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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