BAE ve Hindistan arasında stratejik ortaklık görüşüldü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasında arzulanan stratejik ortaklık hedefini görüştü. Bin Zayid, görüşmede ayrıca dünyada ve bölgede refahın, istikrarın ve barışın desteklenmesi ve işbirliği fırsatlarının da masaya yatırıldığını aktardı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasında arzulanan stratejik ortaklık hedefini görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Hindistan Başbakanı Modi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bin Zayid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Modi ile iki ülke halkları arasındaki çıkarlar ve arzulanan stratejik ortaklık hedeflerini gerçekleştirme imkanlarını ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki arzulanan kalkınma hedeflerinin önemine işaret eden Bin Zayid, görüşmede ayrıca dünyada ve bölgede refahın, istikrarın ve barışın desteklenmesi ve işbirliği fırsatlarının da masaya yatırıldığını aktardı.