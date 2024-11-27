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BAE'de öldürülen İsrailli haham savaş teorisyeni miydi?

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BAE'de öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı. Özbekistan uyruklu 3 şüpheli, MİT ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, BAE'ye iade edildi. Öte yandan, Kogan'ın bir savaş teorisyeni olduğu iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldürülen İsrailli hahamın failleri Türkiye'de yakalandı. Özbekistan uyruklu 3 şüpheli BAE'ye iade edildi. BAE, Türkiye'ye işbirliği için teşekkür etti. Öte yandan, Kogan'ın bir savaş teorisyeni olduğu iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı. Güvenlik kaynakları, katillerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandığını bildirdi.

BAE'de öldürülen İsrailli haham savaş teorisyeni miydi?

BAE HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham KOGAN'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemiştir.

İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başlamıştır. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütülmüştür.

BAE'de öldürülen İsrailli haham savaş teorisyeni miydi?

ADIM ADIM İZLENDİLER

Şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girmiştir. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlenmiştir.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulmuş, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şahıs yakalanmıştır.

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay TAHİROVİÇ, 28 yaşındaki Mahmudcan ABDURRAHİM ve 33 yaşındaki Azizbek KAMİLOVİÇ suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edilmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadele kapsamında, sınırları içerisinde hiçbir suçlunun barınmaması konusunda hassas çalışmalarına devam etmeyi sürdürecektir."

BAE'de öldürülen İsrailli haham savaş teorisyeni miydi?

ÖLDÜRÜLEN HAHAM SAVAŞ TEORİSYENİ MİYDİ?

Kogan, Dubai'nin işlek Al Wasl Caddesi'nde koşer süpermarket işletiyordu. Ortodoks Yahudi örgütü Chabad'ın temsilcisi olan Kogan, BAE'deki binlerce Yahudi ziyaretçi ve yerleşik Yahudilere destek veriyordu. Kogan'ın bir savaş teorisyeni olduğu ve soykırıma destek verdiği öne sürüldü.

Kogan'ın işlettiği Rimon Market, son bir yıldır Filistin destekçilerinin çevrimiçi protestolarının hedefindeydi. Pazar günü kapalı olan marketin kapılarındaki mezuzaların söküldüğü görüldü.

BAE'de öldürülen İsrailli haham savaş teorisyeni miydi?
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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