Azerbaycan, Hankendi'deki Patlama Sonrası Bölgeye Yeni Ekipler Gönderdi

Azerbaycan, Hankendi yakınlarında bulunan akaryakıt deposundaki patlamanın etkilerinin ortadan kaldırılması için bölgeye yeni ekipler sevk etti. Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin yangın ve patlamanın etkilerini azaltma, arama kurtarma ve güvenlik önlemleri almak üzere yola çıktığı belirtildi.

- Azerbaycan'dan patlamanın yaşandığı Hankendi'ye yeni ekip

BAKÜ - Azerbaycan, Hankendi yakınlarında bulunan akaryakıt deposundaki patlamanın etkilerinin ortadan kaldırılması için bölgeye yeni ekipler sevk etti.

Azerbaycan, 25 Eylül'de Hankendi'deki akaryakıt deposunda meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yeni ekipler gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 araç ve 50 personelden oluşan ekiplerin Hankendi yakınlarında bulunan akaryakıt deposunda çıkan yangın ve patlamanın etkilerini azaltma, arama kurtarma ve diğer gerekli güvenlik önlemlerini almak üzere yola çıktığı belirtildi.

Ayrıca Hocalı yakınlarına kurulacak sahra hastanesinin inşaatı için Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait 53 aracın personeliyle birlikte bölgeye gönderileceği kaydedildi.

Hankendi'de şiddetli patlama

25 Eylül akşamı Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi yakınlarındaki akaryakıt deposunda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 125 kişi hayatını kaybetmiş, 300'e yakın kişi ise yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan sivillerin durumunun kritik olduğu söylenmişti. Azerbaycan ise patlamanın hemen ardından harekete geçerek bölgeye 200 kişilik ilk yardım malzemesi göndermişti. Ayrıca Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından, olayda çıkan yangına müdahale için bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülmüştü.