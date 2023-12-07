Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde 5,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hazar Denizi olarak belirlendi ve 68 kilometre derinlikte kaydedildi. Profesör Kurban Yetirmişli, artçı depremler olabileceğini ancak büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.
Şara Zehra ÖZBEY, – Azerbaycan'da yerel saatle 08.15'te merkez üssü Hazar Denizi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Sismoloji Merkezi depremin 68 kilometre derinde kaydedildiğini belirtti. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi üyesi Profesör Kurban Yetirmişli, artçı depremler olabileceğini fakat büyük bir deprem beklemediğini belirtti.