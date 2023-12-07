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Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde 5,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

7 Aralık 2023 10:38 Son Güncelleme: 10:39 Abone Ol

Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hazar Denizi olarak belirlendi ve 68 kilometre derinlikte kaydedildi. Profesör Kurban Yetirmişli, artçı depremler olabileceğini ancak büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.