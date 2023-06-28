Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de Kurban Bayramı, kılınan bayram namazı ile başladı. Bakü'de binlerce Müslüman Şehitlik Camii'ne gelerek cami içerisinde yer bulamayanlar ise cami avlusunda bayram namazı kıldı. Kurban Bayramının mübarek bir bayram olduğunu belirten Mustafa Genç, 'Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. Özellikle ailemin. Bir kardeşim var burada o da yanımda değil. Onun da bayramını kutluyorum. Tüm ailemin, akrabalarımın, İslam aleminin, Türk aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade eden Abbas Gurbanov, 'Allah bizi yine güzel bir Kurban Bayramı sabahına yetiştirdi. Buna göre şükürler etmemiz lazım. Ama bu bayramları güzel bir şekilde geçirmemize vesile olan, canlarını feda eden şehitlerimizi unutmamamız lazım. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Gazilerimize Allah acil şifalar versin. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz ve bu bayram günlerinde en çok hatırlamamız gerekenler de onlardır. İnşallah bayram namazından sonra kurbanlarımızı kesip o aileleri de ziyaret etmeye çalışacağız' diye konuştu. Azerbaycan'da Kurban Bayramı nedeniyle 3 Temmuz'a kadar tatil ilan edildi.

- Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de Kurban Bayramı, kılınan bayram namazı ile başladı. Bakü'de binlerce Müslüman Şehitlik Camii'ne gelerek cami içerisinde yer bulamayanlar ise cami avlusunda bayram namazı kıldı.

Kurban Bayramının mübarek bir bayram olduğunu belirten Mustafa Genç, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. Özellikle ailemin. Bir kardeşim var burada o da yanımda değil. Onun da bayramını kutluyorum. Tüm ailemin, akrabalarımın, İslam aleminin, Türk aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini ifade eden Abbas Gurbanov, "Allah bizi yine güzel bir Kurban Bayramı sabahına yetiştirdi. Buna göre şükürler etmemiz lazım. Ama bu bayramları güzel bir şekilde geçirmemize vesile olan, canlarını feda eden şehitlerimizi unutmamamız lazım. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Gazilerimize Allah acil şifalar versin. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz ve bu bayram günlerinde en çok hatırlamamız gerekenler de onlardır. İnşallah bayram namazından sonra kurbanlarımızı kesip o aileleri de ziyaret etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı nedeniyle 3 Temmuz'a kadar tatil ilan edildi.