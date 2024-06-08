Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, gidemediği törene mesaj gönderdi: Albayınız olmak benim için büyük bir onur

Son olarak geçen yılın aralık ayındaki Noel kutlamasında bütün ailesiyle birlikte halkın karşısına çıkan, bu yılın ilk ayında da karın bölgesinden bir operasyon geçiren Galler Prensesi Kate Middleton'dan korkutan bir haber geldi. Mart ayında önleyici kanser tedavisi göreceğini açıklamasının ardından ortalıkta görünmeyen Middleton, önümüzdeki hafta yapılacak olan Trooping The Colour adlı etkinliğe katılamayacak.

TÖRENE MESAJ GÖNDERDİ

İrlanda Muhafızları Birliğini'nin hem bir askeri geçit töreni hem de hükümdarın doğum günü olan bu önemli günün provasına mesaj gönderen Middleton,"Albayınız olmak benim için büyük bir onur. Bu yıl aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Lütfen özürlerimi tüm alaya iletin." dedi.

GALLER PRENSESİ, UZUN SÜRE GÖREVİNE DÖNEMEYECEK

İrlanda Muhafızları Birliği'nin onursal albayı unvanını taşıyan Middleton ile ilgili birçok iddia da ortalarda dolaşıyor. Geçen hafta yayılan bir söylentiye göre, İngiltere'nin gelecekteki kralı olan Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın 14 Haziran'da yapılacak olan Trooping The Colour geçidinde Buckingham'ın balkonuna çıkabileceği ileri sürüldü. Fakat sonradan konuşulanlara göre Middleton, bu yıl büyük olasılıkla görevlerine dönmeyecek. Hatta bazı iddialara göre Galler Prensesi, gelecek yılın ortalarında eskisi kadar değilse bile zaman zaman bazı etkinliklere katılacak.