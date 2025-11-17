Avustralya'da Asbest Tespiti Sebebiyle 70 Okul Kapatıldı

AVUSTRALYA'da renkli oyun kumlarından alınan numunelerde asbest tespit edilmesi üzerine başkent Canberra'da temizlik çalışmaları için 70 okulda eğitime ara verildi.

Avustralya basını, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC), renkli kumlardan alınan numunelerin laboratuvar testlerinde 'tremolit' türü asbest tespit ettiğini bildirdi. Komisyon, asbestin bu türünün havada yayılma veya solunma riskinin düşük olduğunu fakat yine de risk oluşturabileceğini kaydederek, ürünlerin geri çağrılması için duyuru yayımladı. Komisyonun, okullarda kullanılan renkli kumların 2020-2025 yıllarında Avustralya'daki perakendecilerden alındığını açıklaması üzerine Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Eğitim Bakanlığı, ürünlerin tespiti için 14 Kasım'da 8'i kısmi olmak üzere 24 okul ve 6 anaokulunu kapattı.

Avustralya'da faaliyet gösteren iki büyük perakende zincirinin, güvenlik gerekçesiyle 4 ek ürün için daha geri çağırma duyurusu yayımlaması üzerine ACT hükümeti, 70 devlet okulunu daha kapatma kararı aldı.