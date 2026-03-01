Haberler

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (Atgb)'den, Gazeteci Kenan Şener'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasını kınayarak basın özgürlüğüne yapılan saldırılara dikkat çekti. ATGB Başkanı Aksu, gazetecilerin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmalarını istedi.

Haber : İlhan Baba

(FRANKFURT) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ATGB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan ATGB Başkanı Recai Aksu, basın ve ifade özgürlüğünün açıkça hedef alındığını belirtti.

Kenan Şener'in yıllardır kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla görev yapan bir gazeteci olduğunu vurgulayan Aksu, "Gazetecilik suç değildir. Kenan Şener ile diğer gazeteciler ifadelerinin alınmasının ardından derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yargı gücünün orantısız biçimde kullanılarak gazetecilerin suçlu gibi gösterilmesinin demokratik toplum ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Aksu, ATGB'nin "gazetecilik suç değildir" mesajını güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'de medyanın artan baskı altında olduğunu ve bağımsız gazetecilerin susturulmaya çalışıldığını savunan Aksu, Kenan Şener'in gözaltına alınmasının gazetecileri korkutamayacağını, yıldırmayacağını ve sindiremeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, ANKA Haber Ajansı'nın kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladığı ve sonrasında özür metni paylaştığı bir haber nedeniyle linç kampanyası yürütülmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Söz konusu yayının gazetecilik refleksiyle yapıldığının açık olduğu kaydedildi.

Kenan Şener'in talimatla ifadesinin alınmasının mümkün olduğu halde Ankara'da gözaltına alınarak Adana'ya götürülmesinin, mesleğe yönelik yeni bir suç oluşturma dalgası anlamına geldiği öne sürülen açıklamada, "Gözaltındaki tüm meslektaşlarımız ifadeleri alındıktan sonra derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kritik İran uyarısı

Kriz büyürken Türkiye'den kritik uyarı
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Türkiye'den kritik İran uyarısı

Kriz büyürken Türkiye'den kritik uyarı
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı