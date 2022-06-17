Assange: İngiltere WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iadesini onayladı, karar temyize götürülecek

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. WikiLeaks, Assange'ın kararı temyize götüreceğini açıkladı.

İngitere İçişleri Bakanlığı, Assange'ın temyiz için 14 gün süresi olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz mahkemelerinin, Assange'ın iadesinin "insan haklarıyla ve ifade özgürlüğüyle çelişmediği" ve onun ABD'de "uygun muamele göreceği" hükmüne vardıkları belirtildi.

WikiLeaks'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İngiliz demokrasisi ve basın özgürlüğü için kara bir gün" yorumu yapıldı, Patel'in kararının "bu savaşın sonu olmadığı" vurgulandı.

ABD, 2010 ve 2011'de WikiLeaks'e sızdırılan belgeler nedeniyle, Assange'ı milli güvenlik bilgilerini ele geçirme ve ifşa etmenin dahil olduğu 17 suçtan yargılamak istiyor.

Assange'ın avukatları ise Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili gizli belgelerin WikiLeaks tarafından yayımlanmasının kamunun çıkarına olduğunu ve ABD'nin yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmak için yapıldığını söylemişti.

2019 yılında Ekvador'un sığınmacı statüsünü kaldırmasının ardından Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkartılarak tutuklanan Julian Assange, o zamandan beri Belmarsh Cezaevi'nde tutuluyor.

Westminster Sulh Mahkemesi, Nisan ayında Assange'ın ABD'ye iadesini onaylamıştı ve bu gelişme sonrası İçişleri Bakanı Priti Patel'in kararı bekleniyordu.

Assange duruşmaya cezaevinden video bağlantısıyla katılmıştı.

Patel'e "ciddi sunumlar" yapılarak ABD'deki cezalandırma sistemi ve koşulları hakkında bilgi vereceklerini söyleyen Assange'ın avukatları daha önce de, iade kararının onaylanması halinde konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını söylemişti.