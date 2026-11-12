Arakçi, Batı medyasının Gazze'deki sessiz soykırıma ilgisizliğini utanç verici buldu

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Gazze'deki vahim durumun artık Batı medyasında manşetlere taşınmadığını belirterek, "Neredeyse hiç ilgi görmeden sessiz bir soykırım devam ediyor. Bu utanç verici" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananlara ve Batı medyasının tutumuna tepki gösterdi. Gazze'deki vahim durumun artık Batı medyasında manşet olmadığını vurglayan Arakçi, "Neredeyse hiç ilgi görmeden sessiz bir soykırım devam ediyor. Bu utanç verici" ifadelerini kullandı.

Arakçi, paylaşımında ayrıca bu durumun, İsrail'in dikkati başarısızlıklarından başka yöne çekmek amacıyla savaş başlatma çabalarının bir boyutunda başarılı olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı