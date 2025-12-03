Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

ABD'de sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, arabasının yanına gelen bir adam aracın kapısına sıkıştırılmış 20 dolar ve "Kazayı kabul etmiyorum, bunu bırakıyorum" yazılı bir not buldu.Adam küçük bir çizikle karşı karşıya ıolduğuun düşündü ama gerçek bambaşka çıktı. Adam, parayı alıp yoluna devam edecekken aracın diğer tarafını görünce adeta donup kaldı.

SOL TARAF ÇÖKMÜŞ

Aracın etrafını dolaşan adam, sol ön çamurluğun ve kapının neredeyse göçmüş halde olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Arabanın kapısını açmaya çalışan ama başarılı olamayan adamın yaşadıklarını ortaya koyan videoyu izleyen milyonlarca kişi de aynı şaşkınlığa uğradı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, hem duruma hem de bırakılan "20 dolarlık telafi" girişimine mizahi yorumlar yağdırdı.

BAHŞİŞ BIRAKMIŞ GİTMİŞ

"Bu hasara 20 dolar mı?", "Adam resmen bahşiş bırakıp gitmiş", "Kaza değil, sanat eseri gibi ezmiş" gibi yorumlar paylaşımlar arasında öne çıktı.