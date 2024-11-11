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Amsterdam'da Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Amsterdam'da Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin'e destek veren grup polisle karşılaştı. Yasaklı gösteri nedeniyle copla müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalede bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan olayların ardından Filistin destekçileri, Dam Meydanı'nda bir araya geldi. Polis, gösterinin yasaklı olduğu uyarısının ardından meydanda toplanan kalabalığa copla müdahale ederken, bazı göstericiler yaralandı.

Aralarında Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Jazie Veldhuyzen'in de bulunduğu çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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