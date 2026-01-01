Haberler

Hollanda'da 154 yıllık kilisede yangın

Hollanda'da 154 yıllık kilisede yangın
Güncelleme:
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yeni yıl kutlamaları sırasında Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangında, kilisenin kulesinin çöktüğü bildirildi. Çevredeki insanlar tahliye edildi ve bölgede acil durum ilan edildi.

HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da, yeni yıl kutlamaları sırasında 154 yıllık kilisede yangın çıktığı bildirildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Vondelkerk Kilisesi'nde yeni yıl kutlamaları sırasında yerel saatle 02.30'da yangın çıktı. Yetkililer, yangında kilisenin kulesinin çöktüğünü belirterek, tedbir amacıyla çevrede yaşayanların tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede acil durum ilan edildiğini kaydeden Amsterdam-Amstelland Güvenlik Bölgesi Sözcüsü, 154 yıllık kilisenin yıkılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
