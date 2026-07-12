Almanya'da 23 Yılın En Fazla Boğulma Vakası Haziran Ayında

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'da haziran ayında etkili olan aşırı sıcaklar, boğulma vakalarını son 23 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Alman Hayat Kurtarma Derneği'ne göre, ay boyunca en az 99 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer sıcak hava dalgalarının sürmesi halinde riskin artacağı uyarısında bulundu.

Almanya'da Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle boğulma vakaları son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Alman Hayat Kurtarma Derneği verilerine göre, ay boyunca en az 99 kişi boğularak hayatını kaybetti. Haziran ayında bundan daha yüksek can kaybı en son 2003 yılında, 107 kişiyle kaydedilmişti.

Haziran ayında en fazla boğulma vakası 22 kişiyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde görüldü. Onu 21 kişiyle Bavyera ve 13 kişiyle Baden-Württemberg izledi.

Dernek Başkanı Ute Vogt, yaz mevsiminin bu kadar acı durumla başlamasının endişe verici olduğunu belirterek, sıcak hava dalgalarının devam etmesi halinde can kayıplarının artabileceği uyarısında bulundu. Boğularak hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü erkeklerin oluşturduğunu belirten Vogt, özellikle genç erkeklere, yeteneklerini abartmamaları ve tehlikeli hareketlerden kaçınmalarını istedi.

Ölümlerin çoğunluğunun göl ve nehirlerde meydana geldiğini ve yüzme havuzları, kanallar ve denizlerde ise daha az boğulma vakası yaşandığını belirten Vogt, boğulmaların başlıca nedenleri arasında, akıntının hafife alınması, sıcak havada aniden soğuk suya atlanması, yetersiz yüzme bilgisi, aşırı özgüven, sığ veya bulanık sulara atlayışlar ve sağlık sorunlarının yer aldığı vurgulandı.

Vatandaşlara yalnızca cankurtaran bulunan plaj ve yüzme alanlarını tercih etmelerini, alkol veya uyuşturucu etkisi altında yüzmemelerini tavsiye eden Vogt, çocukların sürekli gözetim altında tutulması, kano ve sörf gibi su sporlarında can yeleği kullanılması, bol su içilmesi ve uzun süre güneş altında kalınmaması uyarılarını da yaptı.

Kaynak: ANKA