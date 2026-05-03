Almanya'da Sağ Popülist Afd Birinci Sıraya Yerleşti

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Hükümete güvenin hızla azaldığı Almanya'da, sağ popülist Almanya İçin Alternatif parti (AfD) yüzde 28 ile anketlerde ilk sıraya yükseldi. Halkın yüzde 76'sı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunu başarısız bulurken, çoğunluk, hükümetin 2029'a kadar görevde kalamayacağını düşünüyor.

Almanya'da yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, hükümete yönelik memnuniyetsizliğin oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Almanya siyasi gündemini takip eden araştırma kuruluşu Insa tarafından "Bild am Sonntag" için gerçekleştirilen ankete göre, CDU/CSU ve SPD'den oluşan federal hükümetin performansını, halkın yüzde 76'sı olumsuz değerlendiriyor. Hükümetten memnun olanların oranı ise yalnızca yüzde 16'da kaldı.

Aynı ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise koalisyonun geleceğine dair güvensizlik oldu. Katılımcıların yüzde 58'i, hükümetin 2029 yılına kadar görevde kalamayacağını düşünüyor. Buna karşılık yüzde 24'lük bir kesim koalisyonun dönem sonuna kadar süreceğine inanıyor. Yüzde 18 ise bu konuda görüş belirtmedi.

Yaklaşık bir yıldır görevde olan hükümet, Friedrich Merz liderliğinde 6 Mayıs 2025'te göreve başlamıştı.

Ankette siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, AfD yüzde 28 ile ilk sırada yer alırken, (CDU/CSU) yüzde 24'te kalıyor. Hükümetin koalisyon ortağı SPD, yüzde 14'e gerilemiş durumda. Yeşiller Partisi yüzde 13 ve Sol Parti ise yüzde 11 seviyesinde kaldı.

Yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen sağ popülist parti AfD'nin yükselişi dikkat çekerken, partinin eş başkanı Alice Weidel son dönemde siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Öte yandan Hür Demokrat parti (FDP) ve Sahra Wagenknecht Birliği (BSW)'nin oy oranı yüzde 3 seviyesinde ve bu partiler mevcut tabloya göre meclise giremiyor.

Kaynak: ANKA