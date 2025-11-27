Almanya'da Noel Pazarları İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'da Noel pazarlarının açılmasıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, somut bir saldırı tehdidi olmadığını, radikal gruplara karşı önlemlerin sıkılaştırıldığını belirterek, vatandaşların güvenlik kurallarına uymasını istedi.

Almanya'nın farklı kentlerinde Noel pazarlarının açılmasıyla güvenlik önlemleri de artırıldı. Berlin Breitscheidplatz'da 2016'da, 13 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ve geçen yıl Magdeburg'da 6 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı araçlı saldırı, tedbirlerin yoğunlaştırılmasına neden oldu.

Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Noel pazarlarına yönelik şu anda somut bir saldırı tehdidi bulunmadığını belirterek, emniyet birimleriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Magdeburg'daki trajik olayın tekrarlanmaması için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Herrmann, vatandaşların Noel pazarlarını rahat ve endişesiz ziyaret edebileceğini kaydetti.

Bakan, tamamen risksiz bir ortamın garanti edilemeyeceğini vurguladı. Almanya'da soyut bir saldırı tehdidinin halen geçerli olduğunu belirten Herrman, bu riskin yalnızca radikal İslamcı gruplarla sınırlı olmadığını, diğer aşırı uç grupları da kapsadığını söyledi.

Bavyera İçişleri Bakanı Herrmann, kamuoyu araştırmalarına göre, halkın yaklaşık üçte ikisinin, Noel pazarlarının güvenliği konusunda endişe taşıdığını dile getirdi. Bu nedenle güvenlik kameralarının sayısının artırıldığını aktaran Joachim Herrmann, kalabalık alanlarda daha fazla güvenlik personeli görevlendirildiğini ifade ederek, alınan tedbirlerin yılın bu özel döneminin huzur içinde geçirilmesi için olduğunu ve vatandaşları güvenlik kurallarına uymaya çağırdı.