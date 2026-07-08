Almanya'nın Bavyera Eyaletinde Lisede Saldırı

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'nın Bavyera eyaletinde, Münih'e 85 kilometre uzaklıktaki 12 bin nüfuslu Schongau kasabasında bulunan Welfen Lisesi'nde saldırı düzenlendiği, saldırıda birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyla ilgili 16 yaşında bir şüpheli yakalandı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann yaptığı açıklamada, Welfen Lisesi'ndeki olayda hayatını kaybeden olmadığını, yaralılar bulunduğunu belirtti. Saldırganın bıçak ve ateşli silah taşıdığını kaydeden Herrmann, bıçakla yaralanan iki kız öğrencinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri, saldırının ardından okul binası ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, tüm sınıflar tek tek kontrol edildi. Saldırıyı iki kişinin düzenlediği iddia edildi, ancak yetkililer tek bir saldırgan olduğunu değerlendiriyor.

Polis vatandaşlardan Welfen Lisesi çevresinden uzak durmalarını istedi. Öğrenci velileri için kentteki itfaiye binasında destek ve bilgilendirme merkezi oluşturuldu.

Saldırının nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor. Yetkililer, soruşturma ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA