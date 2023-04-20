Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Varşova Gettosu anmasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Nazilere benzetti

Almanya Cumhurbaşkanı Fank-Walter Steinmeier, 1943’teki Varşova Gettosu Ayaklanması’nın yıldönümünde, Nazi Almanyası’nın o dönemde yaptıklarını Rusya’nın günümüzde Ukrayna’yı işgal etmesine benzetti.

Polonya’daki anma etkinliğinde konuşan Steinmeier, Rusya lideri Vladimir Putin’in “uluslararası hukuku çiğnediğini, sınırları ihlal ettiğini ve toprak işgal ettiğini” söyledi.

Varşova’da Yahudilerin tutulduğu gettoda yaşayanlar, toplama kamplarına gönderilmemek için direnince 10 binden fazla Yahudi, Naziler tarafından öldürülmüştü.

Alman birlikleri, kendilerine üç hafta boyunca tabancalar ve el bombalarıyla direnen Yahudilere ağır silahlarla saldırmış ve gettonun çok büyük bir kısmını ateşe vermiş, ardından da hayatta kalanları toplama kamplarına göndermişti.

Steinmeier konuşmasında Almanya’nın işlediği suçlar için af diledi.

Polonya’da düzenlenen anmaya Polonya Başbakanı Andrzej Duda’nın yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da katıldı.

İki ülkenin liderine seslenen Steinmeier “Sizler Polonya’da ve İsrail’de, kendi tarihlerinizden biliyorsunuz ki bağımsızlık için savaş vermek ve onu savunmak gerekiyor” dedi ve ekledi:

“Demokrasilerin kendilerini savunmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz.

“Fakat biz Almanların da tarihten çıkardığı dersler var: Bir daha asla. Bu aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı gibi bir kriminal savaşın da olmaması gerektiği anlamına geliyor.”

Steinmeier bunun hem Almanya’nın hem de Batı’nın Ukrayna’ya güçlü bir şekilde destek vermeye devam etmesi gerektiği anlamına geldiğini de söyledi.

Rusya geçen yıl Ukrayna'yı işgal ederken, Kiev'de Naziler bulunduğunu iddia etmiş ve Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak için savaştıklarını öne sürmüştü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya lideri Vladimir Putin hakkında, işlediği savaş suçları gerekçesiyle bir yakalama emri çıkarmıştı.

Bu etkinlik, bir Almanya Cumhurbaşkanı’nın konuşma için davet edildiği ilk Varşova Gettosu Anması oldu.