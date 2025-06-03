Alman Safari Turizmcisi Aslan Saldırısında Hayatını Kaybetti

Alman Safari Turizmcisi Aslan Saldırısında Hayatını Kaybetti
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Alman safari turizmcisi Bernd Kebbel, Namibya'da bir aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kebbel, çöl aslanlarının korunması için uzun yıllar çaba göstermişti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Yıllardır çöl aslanlarının korunmasına katkı sunan Alman safari turizmcisi iş insanı Bernd Kebbel (59), Namibya'da aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Namibya'nın kuzeybatısındaki Hoanib Skeleton Coast Kampı yakınlarında konaklayan Kebbel, gece saatlerinde çadırından tuvalet ihtiyacı için ayrıldığı sırada aslan saldırısına uğradı.

Kampta konaklayanlar aslanı ışık ve sesle uzaklaştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Polis, ölümün "neredeyse anında" gerçekleştiğini açıkladı.

Windhoek'te yaşayan ve bölgede yalnızca 60 kadar kalan çöl aslanlarının korunması için yoğun çaba gösteren Kebbel'in adı bir aslana da verilmiş ancak çiftçiler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle aslan Kebbel öldürülmüştü.

Kebbel'in ölümüne neden olan dişi aslan "Charlie"nin de yakalanması ya da öldürülmesi gündeme geldi. Nihai kararı çevre uzmanlarının raporları belirleyecek. Uzmanlar, insanlara saldıran aslanların bir daha korku duymayabileceğine dikkati çekiyor.

Olayın ardından Bernd Kebbel'nin çocukları, annelerine destek olmak için Namibya'ya giderken, sosyal medyada birçok kişi girişimciyi anarak üzüntüsünü paylaştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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