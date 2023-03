Akşamdan kalan erişteyi yedikten sonra zehirlenen öğrencinin elleri ve bacakları kesildi

İngiltere'de yayınlanan sağlık dergisi New England Journal of Medicine, bir erkek öğrencinin arkadaşının akşamdan kalan tavuk etli eriştesini yedikten sonra fenalaştığını yazdı. Durumu her dakika kötüleşen öğrencinin hayatını kurtarmak için, doktorlar ellerini ve bacaklarını kesmek zorunda kaldı.