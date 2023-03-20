Akşamdan kalan erişteyi yedikten sonra zehirlenen öğrencinin elleri ve bacakları kesildi

İngiltere'de yayınlanan sağlık dergisi New England Journal of Medicine, bir erkek öğrencinin arkadaşının akşamdan kalan tavuk etli eriştesini yedikten sonra fenalaştığını yazdı. Durumu her dakika kötüleşen öğrencinin hayatını kurtarmak için, doktorlar ellerini ve bacaklarını kesmek zorunda kaldı.

Yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile hastaneye kaldırılan öğrencinin ateşi daha da yükselmeye başladı. Kalp atışları hızlanan gencin, 20 saat sonra derisi kabuklaşıp dökülmeye başladı.

KANINDA PIHTILAŞMA OLUŞTU

Doktorlar, öğrencinin vücudunda yediği erişteden dolayı enfeksiyon oluştuğunu, kanında pıhtılaşma oluşan öğrencinin el kol ve bacaklarının oksijensiz kaldığı için morardığını dile getirdi. Sağlık görevlileri bu nedenle, öğrencinin hayatını kurtarmak için el ve kollarını kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

EV ARKADAŞI DA BİR GECE ÖNCE KUSMUŞ

Öğrencinin vücuduna bakterilerin salya yolu ile girdiği tahmin edilirken, elleri ve kollarını kaybeden öğrenicinin ev arkadaşının da bir gece önce yediği erişteden dolayı kustuğu belirtildi. Kaynak: Ladbıble