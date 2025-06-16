Air India Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Geri Döndü

Air India Uçağı Teknik Arıza Nedeniyle Geri Döndü
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Hong Kong'dan Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı, teknik arıza şüphesi yüzünden kalkış noktasına geri döndü. Güvenli iniş yapan uçağın yolcuları için gerekli düzenlemelerin yapılacağı açıklandı.

HONG Kong'dan, Yeni Delhi'ye giden 'Air India' uçağının, teknik arıza nedeniyle kalkış noktasına geri döndüğü bildirildi.

Hong Kong'dan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden 'Air India' uçağı, teknik arıza şüphesinin ardından kalkış noktasına geri döndü. Air India hava yolu şirketinden, Hong Kong'dan kalkan 'Boeing 787-8 Dreamliner' tipi uçaktaki soruna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "16 Haziran'da Hong Kong'dan Yeni Delhi'ye hareket eden AI315 sefer sayılı uçak kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir sorun nedeniyle Hong Kong'a geri döndü" ifadesi kullanıldı.

Güvenli iniş yapan uçağın önlem amaçlı çeşitli kontrollerden geçtiği belirtilen açıklamada, yolcuların en kısa sürede Yeni Delhi'ye ulaştırılması için gerekli düzenlemelerin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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