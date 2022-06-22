Afganistan depreminde yardımları BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi koordine ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli depremin yaşandığı Paktika ve Khost bölgesindeki durum hakkında bilgi verirken UNICEF, DSÖ dahil birçok uluslararası yardım ve sivil toplum kuruluşunun OCHA koordinasyonunda ilerlediğini ifade etti. Yerel medya ise can kaybının 1000'e ulaştığını açıklarken Türk Kızılayı'nın yerel birimlerle koordineli çalıştığı ifade edildi.

OCHA durum hakkında yaptığı açıklamada "22 Haziran'da yerel saatle 01.30'da Afganistan'ın Orta Bölgesi'nde Paktika ve Khost bölgelerini etkisi altına alan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 km derinlikte kaydedilen depremin Kabil dahil komşu illerin yanı sıra İslamabad, Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya