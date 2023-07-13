Afganistan'da Çocuk İşçilik Sorunu

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan tuğla ocaklarında yüzlerce çocuk, zorlayıcı işlerde çalışıyor. Afgan çocuklar aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar tuğla taşıyıp, kalıplara çamur dolduruyor. Ekonomik zorluklar ve yaşam sorunları nedeniyle bu çocuklar okula gidemiyor.

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tuğla fabrikasında ahşap tuğla kalıpları taşıyan Afgan kız çocukları, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

BELH, 13 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan tuğla ocaklarında yüzlerce çocuk, zorlayıcı işlerde çalışıyor.

Aşırı yaz sıcağının ortasında çalışan Afgan çocuklar aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar el arabalarıyla tuğla taşıyıp, kalıplara çamur dolduruyor.

Afganistan'da tuğla ocağı endüstrisindeki çocuk işçiliği artmış durumda. Bu çocuklar okula gitmek isteseler de, ekonomik zorluklar ve yaşam sorunları okuldan uzaklaşmalarına ve ekmek parası derdine düşmelerine neden oluyor.

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Afgan kız çocuğu, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Afgan çocuklar, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Afgan çocuklar, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tuğla fabrikasında kil tuğla taşıyan Afgan kız çocukları, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Afgan çocuklar, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)