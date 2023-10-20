Haberler

Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1. Derece Arkeolojik SİT alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri suçüstü yakaladıkları şahıslarla birlikte çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narince köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Kazı alanında jeneratör, hilti, matkap, spiral ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Dünya

Adıyaman Kahta Suç Jandarma Dünya Güncel Haberler

title