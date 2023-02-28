Adeta gökyüzüne uzandı! Orman görevlisi kral kobranın görüntüsünü elleri titreyerek çekti

Hindistan'da orman görevlisi adam, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kobra yılanının dikey olarak durduğu anları kayda aldı. Görevli ürkütücü görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcıların ağzını açık bırakan video kısa süre içinde bir buçuk milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Orman görevlisi Susanta Nanda videoyu"Kral kobra kelimenin tam anlamıyla ayağa kalkabilir ve yetişkin bir kişinin gözünün içine bakabilir. Bir tehlike ile karşılaştığında, vücudunun üçte birini yerden kaldırabilirler" notunu düştü.

İZLEYENLER ÜRKTÜ

Videoyu görenler, şaşkınlıklarını dile getirip görüntünün kendilerini fazlasıyla korkuttuğunu söyledi. Görüntü kısa süre içinde izlenme rekoru kırdı.

BOYLARI 3 METREYİ GEÇEBİLİR

National Geographic'e göre bir kobra yılanı, 3 bin 600 cm uzunluğu ve 10 kilogram ağırlığına ulaşabilir.