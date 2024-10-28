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Adele, Kulak Enfeksiyonu Nedeniyle Kısmi İşitme Kaybı Yaşadığını Açıkladı

Adele, Kulak Enfeksiyonu Nedeniyle Kısmi İşitme Kaybı Yaşadığını Açıkladı
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Ünlü şarkıcı Adele, yaşadığı kulak enfeksiyonu nedeniyle duyma kaybı yaşadığını ve 'kısmen işitme engelli' olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin zor geçtiğini ifade eden sanatçı, Las Vegas'taki konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini açıkladı.

DÜNYACA ünlü şarkıcı Adele, yaşadığı kulak enfeksiyonu sebebiyle, duyma kaybı yaşadığını ve 'kısmen işitme engelli' olduğunu açıkladı.

İngiliz şarkıcı Ünlü Adele, kulak enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı zor dönemi anlattı. Adele, kulak enfeksiyonu nedeniyle 'doğumdan daha kötü' olarak nitelendirdiği bir ağrı yaşadığını belirterek, "Tedavisi çok zor nadir su bakterisi nedeniyle sol kulağım biraz sağır kaldı" dedi.

Yanlış ilaç tedavisi nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Adele, "Kulak enfeksiyonum var ve oldukça korkunç durumdayım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Başıma gelen en acı verici şey" ifadelerini kullandı.

Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesine devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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