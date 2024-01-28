Üye Girişi
Haberler

Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 yabancı uyruklu zanlı yakalandı. Operasyon sonucu 2 zanlı tutuklanırken, 4 zanlı ise sınır dışı edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi. Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

OPERASYON KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Dünya

Adana Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sarıyer İtalyan kilisesi nerede? Kilisede ölen var mı? Sarıyer Santa Maria Kilisesi nerede? Emekli maaşı 17 bin TL mi olacak? Emekli maaşları asgari ücret seviyesine artırılacak mı? AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa (İLÇE) belediye başkan adaylar kimler? Karaköprü , Karaköprü, Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Siverek, Ceylanpınar, Harran , .. Fiorentina Inter maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fiorentina Inter ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sevilla Osasuna maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sevilla Osasuna ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Lazio Napoli maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Lazio Napoli ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? PSG Brest maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? PSG Brest ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? B.Dortmund - Bochum maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? B.Dortmund - Bochum ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fenerbahçe Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Karagümrük Ç.Rizespor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Karagümrük Ç.Rizespor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
1000

Yorumlar (1)

Samet Yalçın:

Bütün INTERPOL ün aradığı adamlar Canım TÜRKİYEM de. Ne diyeceğimi bilmiyorum.

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title