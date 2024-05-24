ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye Meksika üzerinden kaçak yollarla giren bir Türk vatandaşı, Fox News muhabiri Bill Melugin'in sorularını yanıtladı. İsmi açıklanmayan Türk vatandaşı, "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse?" dedi. Melugin'in sosyal medyadan yayınladığı o röportajına Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, "Cidden" ifadesini kullandı.

Fox News muhabiri Bill Melugin, Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu. İsmi açıklanmayan Türk vatandaşı, Meksika'da bir kartele yaklaşık 10 bin dolar ödeyerek sınırı geçtiğini ifade etti.

"ABD HALKI TAMAMEN HAKLI"

Melugin'e konuşan Türk vatandaşı, "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok." dedi.

"SINIRI GEÇENLER KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"

Türk vatandaşı, ABD-Meksika sınırında hiçbir güvenlik kontrolünün yapılmadığını ve sınırdan geçenlerin incelemediğini açıkladı. Türk vatandaşı, Melugin'in "Sınırı kimlerin geçtiği konusunda endişeleniyor musun?" sorusunu "Evet, çünkü insanlar normal değil gibi." şeklinde cevapladı.

ELON MUSK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Muhabir, yaptığı röportajı X'teki sosyal medya hesabından da paylaştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Melugin'in paylaşımına "Yasa dışı kişiler sınır güvenliğini Biden'dan daha fazla önemsediğinde onun başarısız olduğunu anlarsınız." diyerek yanıt verdi. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ise gönderinin altına, "Cidden" yorumunu yaparak şaşkınlığını ifade etti.