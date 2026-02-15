ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur 17 Şubat'ta yapılacak

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre'de yapılmasının beklendiği bildirildi.

Amerikan basını, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerinin ikinci turunun, 17 Şubat Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının planlandığını duyurdu. ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın yer alacak. İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık etmesi bekleniyor. Taraflar arasında ara buluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.