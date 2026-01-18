ABD: Suriye'de El Kaide bağlantılı üst düzey terörist öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de düzenlediği saldırıda El Kaide bağlantılı üst düzey bir teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, 13 Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumlu olduğu kaydedilen ve DEAŞ'lı bir teröristle doğrudan bağlantısı bulunan El Kaide ile ilişkili Bilal Hasan el-Casim'in öldürüldüğü belirtildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ise açıklamasında, "3 ABD'linin ölümüne yol açan bir teröristin ölümü, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı.