ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısını onayladı

ABD Senatosu'nun İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısını onayladığı bildirildi.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, 4 Cumhuriyetçi senatörün de desteğiyle, Başkan Donald Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi. Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell'ın kısa süre önce bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılması ve Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick'in katılmamasıyla Demokratlar'ın oylamada üstünlük sağladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı