ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini belirterek, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının yok edileceğini kaydeden Hegseth, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hegseth açıklamasında, İran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini ve sonuçlarına katlandığını da bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı