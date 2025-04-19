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ABD Ordusu Suriye'deki Askeri Noktaları Boşalttı

ABD Ordusu Suriye'deki Askeri Noktaları Boşalttı
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ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeydoğusundaki 3 küçük askeri noktayı boşaltarak ana üslere çekildiği bildirildi. Pentagon, Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı.

ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeydoğusundaki 3 küçük askeri noktayı boşalttığı bildirildi.

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi. Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı'nın Amerikan askerlerinin Suriye'nin belirli noktalarında bir araya getirilmesi talimatı verdiğini ve bu çerçevede Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceğini belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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