ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü İsrail'in Cenin Kampı'na saldırılarına tepki gösterdi

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Filistin'deki Cenin Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıları 'savaş suçu' olarak nitelendirerek, ABD hükümetine bu eylemleri kınama çağrısı yaptı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Filistin'deki Cenin Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendirerek, ABD hükümetine bu eylemleri kınama çağrısı yaptı.

CAIR Başkanı Nihad Awad, yaptığı yazılı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun ırkçı hükümetinin, Amerikan vatandaşlarının vergileri ile Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillere yönelik işlediği savaş suçlarını esefle kınıyoruz ve ABD Dışişleri Bakanlığını da aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamptaki saldırılarda sadece bu yıl onlarca çocuğun öldüğünü aktaran Awad, ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi karşısında hesap vermeyen İsrail hükümetinin, Biden yönetiminden güç aldığı yorumunu yaptı.

CAIR'in, İsrailli yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e zarar vermesini ve bunun yanında İsrail'in işlediği bütün suçları kınadığını vurgulayan Awad, söz konusu durumun değişmesi gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına saldırısı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8'i Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında olmak üzere 9 kişiyi öldürmüş, 80 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıların devam ettiği bölgede, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin Mülteci Kampı'ndaki yolları kazdığı ve kentteki altyapıya büyük zarar verdiği gözlemlenmişti.