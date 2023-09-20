ABD Libya'ya sel felaketi yardımı çağrısı yaptı

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, Libya'nın siyasi ve askeri yöneticilerine selden etkilenenlere yardım etmek için birleşmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, Libya'nın siyasi ve askeri yöneticilerine selden etkilenenlere yardım etmek için birleşmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, General Langley, ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ile birlikte Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile başkent Trablus'ta ayrı ayrı görüştü.

Langley, Menfi ile görüşmesinde, Norland ve kendisinin, ABD'nin sel felaketi sonrasında Libya'daki yardım çabalarını desteklediğini vurguladıklarını söyledi.

General Langley, ABD'nin, Libya'nın doğusundaki trajedinin ardından ulusal birlik çağrılarında Libya halkının yanında yer aldığını kaydetti.

Başbakan Dibeybe ile görüşmesine ilişkin ise Langley, halka hizmet için tüm Libyalı siyasi liderlerin birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Haddad ile görüşmesinde ise Langley, Libya'nın en güçlü savunmasının birlik olduğunu ve bunun Libyalıların sel felaketi sonrası tepkilerinde açıkça görüldüğünü ifade etti.

Langley, Haddad ile görüşmesinde, "ülkede barış ve istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşımasından dolayı" Libya'nın doğusundaki ve batısındaki ordunun etkilenen bölgelerdeki yardım çabalarını ortaklaşa destekleme olasılığını ele aldıklarını belirtti.

Büyükelçiliğin açıklamasında sözlerine yer verilen Büyükelçi Norland da bugünkü Trablus ziyaretlerini Libyalı askeri ve siyasi liderlerle görüşmelerde bulunmak için yaptıklarını ifade etti.

Sel felaketinin ardından ulusal birlik çağrılarını desteklediklerini kaydeden Norland, Washington'un "yardım çabalarını desteklemek için bugün Bingazi şehrine hayati önem taşıyan malzemeleri teslim ettiğini" vurguladı.

Norland, ABD'nin sel felaketinden etkilenenlere yardım etmek için fon, hayati malzeme ve uzman sağlamak üzere Libyalı ve uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" Fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.