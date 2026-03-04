ABD'li senatör: İstihbarat yetkilileri daha fazla Amerikalının ölebileceğini söyledi

ABD Senatörü Chris Murphy, İran'la artan gerilim ve bölgedeki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada durumun son derece ciddi olduğunu belirtti. Murphy, Kongre üyelerine yapılan güvenlik bilgilendirmesinde istihbarat yetkililerinin ABD askerlerine yönelik tehditlerin artabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

"BU OLABİLECEK EN CİDDİ DURUM"

Murphy, kapalı oturumda yapılan bilgilendirmeye değinerek, istihbarat yetkililerinin İran'ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırıların önlenmesinin zor olabileceğini aktardığını ifade etti. Senatör, mevcut tabloya ilişkin "Bu olabilecek en ciddi durum. İstihbarat yetkilileri o odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini, bu İran insansız hava araçlarını durduramayacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ BÜYÜK PANİK YARATTI

ABD'de İran'la yaşanan gerilimin tırmanması Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken, Kongre'de yapılan kapalı güvenlik bilgilendirmelerinde bölgedeki askeri risklerin arttığı yönünde değerlendirmeler paylaşılıyor. Uzmanlar, özellikle İran ve İran destekli grupların insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların ABD'nin bölgedeki askeri varlığı için önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

ABD yönetiminin İran'a yönelik atacağı yeni adımlar ve bölgedeki askeri gelişmeler hem Kongre'de hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.