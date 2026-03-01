Haberler

ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter katıldığı bir televizyon programında ABD ve İsrail'in İran'da bir okulu vurmasına tepki gösterdi. Ritter, "İran'da iki ilkokulu bombaladık. Tanrı aşkına, iki ilkokulu bombalamamızın sebebi nedir?" dedi.

  • ABD-İsrail ortak saldırıları İran'da iki ilkokulu hedef aldı ve saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
  • ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, saldırıda enkaz altında 100 kız çocuğunun gömülü olduğunu belirtti.
  • Scott Ritter, ABD'nin İran'da iki ilkokulu bombalamasının amacını anlamadığını ifade etti.

ABD- İsrail ortak saldırılarla İran'ı vururken iki ilkokulu da hedef almış ve saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı büyük tepki toplamıştı.

ESKİ İSTİHBARAY SUBAYINDAN TEPKİ

ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter da katıldığı bir televizyon programında saldırıya tepki gösterdi. Ritter saldırının amacını anlamadığını söyledi.

"İran'da iki ilkokulu bombaladık" diyen Ritter,"Aileler, ABD'nin "diplomasi sürüyor" sözüne güvenip kızlarını okula gönderdi. Enkazın altında 100 kız çocuğu gömülü. Tanrı aşkına, iki ilkokulu bombalamamızın sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

