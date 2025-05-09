ABD-İran Müzakereleri 11 Mayıs'ta Maskat'ta Gerçekleşecek
Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, ABD-İran arasındaki 4. tur müzakerelerin 11 Mayıs'ta Maskat'ta yapılacağını duyurdu.
UMMAN Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, ABD- İran arasındaki 4'üncü tur müzakerelerin 11 Mayıs'ta Maskat'ta gerçekleşeceğini duyurdu.
Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD-İran arasındaki 4'üncü tur müzakerelerin 11 Mayıs Pazar günü Maskat'ta gerçekleşeceğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya