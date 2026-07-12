Haberler

ABD, İran'a ait 140 askeri hedefi vurdu

ABD, İran'a ait 140 askeri hedefi vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini ve operasyonların Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi güvence altına almayı amaçladığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlenen üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ile savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği kaydedildi.

Üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamda, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü vurgulanarak, ABD güçlerinin mayıs ayı başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Venezuela'da depremlerde ölü sayısı 4 bin 333'e yükseldi

Kan donduran bilanço! Ölenlerin sayısı 4 bin 333'e yükseldi
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı