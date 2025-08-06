ABD Heyeti Moskova'ya Ulaştı: Putin ile Görüşecek

ABD Heyeti Moskova'ya Ulaştı: Putin ile Görüşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile diplomatik temaslarını sürdürme çabaları kapsamında, Moskova'ya bir heyet gönderildi. Heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek ateşkes koşullarını ele alacak.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan ABD heyetinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'da Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı bitirmek için Rusya ile diplomatik temaslarını sürdüren ABD, Moskova'ya heyet gönderdi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindekiler, bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmede, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için tarafların talep ettiği ön koşulların ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

Direksiyon başında fantezi yapan hakim, genç kadını hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cicim ayları bitti, mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.