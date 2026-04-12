ABD heyeti Pakistan'dan ayrıldı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet, İran ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması nedeniyle Pakistan'dan ayrıldı. Heyet, 'Air Force 2' uçağı ile ülkeden hareket etti.
Amerikan basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın, yerel saatle 07.00 sıralarında 'Air Force 2' uçağı ile Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.
