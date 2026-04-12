ABD heyeti Pakistan'dan ayrıldı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyetinin, İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Pakistan'dan ayrıldığı bildirildi.

Amerikan basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın, yerel saatle 07.00 sıralarında 'Air Force 2' uçağı ile Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı