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ABD Genelkurmay Başkanı Caine: Ay çevresinde savaşmaya hazırlanmamız gerek

ABD Genelkurmay Başkanı Caine: Ay çevresinde savaşmaya hazırlanmamız gerek
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ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin Ay çevresinde savaşmaya hazırlanması gerektiğini bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin Ay çevresinde savaşmaya hazırlanması gerektiğini bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, başkent Washington yakınlarında düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuştu. ABD'nin ilk kez uzaya silah konuşlandırmasını duyurmasının ardından savaşta yeni bir döneme girildiğini söyleyen Caine, "Amerikan birlikleri yalnızca Dünya yörüngesinde değil, Ay çevresinde de savaşa hazırlanmalı" dedi.

Caine, askeri personel ve sektör temsilcilerine, ABD ordusunun 'deniz dibinden Ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmak' için şimdiden uyum sağlaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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