ABD: Gazze planının ikinci aşaması başlatıldı

ABD: Gazze planının ikinci aşaması başlatıldı
Güncelleme:
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başlatıldığını açıkladı. Bu aşama, silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içeriyor.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama; ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir" ifadelerini kullandı.

İkinci aşamanın ayrıntılarını paylaşan Witkoff, "İkinci aşama, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni (NCAG) kuruyor ve Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması ve yeniden inşasına, öncelikle tüm yetkisiz personelin silahsızlandırılmasına başlıyor. ABD, Hamas'ın son ölen rehinenin derhal iadesi de dahil olmak üzere yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini bekliyor. Aksi takdirde ciddi sonuçlar doğacaktır" açıklamasında bulundu.

Birinci aşamanın tarihi düzeyde insani yardım sağladığını ve ateşkes ortamını koruduğunu belirten Witkoff, "Birinci aşama, hayattaki tüm rehineleri ve yaşamını yitiren 28 rehineden 27'sinin cenazesini geri getirdi. Bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeleri mümkün kılan vazgeçilmez ara buluculuk çabaları için Mısır, Türkiye ve Katar'a derin şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
