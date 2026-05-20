Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsveç ve Hindistan'ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsveç ve Hindistan'ı ziyaret edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e, ardından da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e, ardından da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Marco Rubio'nun 22-26 Mayıs tarihleri arasındaki diplomatik temaslarına ilişkin programı paylaşıldı. Açıklamaya göre Rubio, 22 Mayıs'ta İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Rubio'nun bu toplantıda, ittifak içinde savunma yatırımlarının ve sorumluluk paylaşımının artırılması gerekliliğini gündeme getireceği belirtildi.

İsveç'teki programı kapsamında 'Arktik Yedilisi' ülkelerinden mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek olan Rubio, Kuzey Kutbu'ndaki ortak ekonomik ve güvenlik çıkarlarının yanı sıra 'Yüksek Kuzey' bölgesindeki stratejik durumu ele alacak. Rubio'nun ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Avrupa temaslarının ardından 23-26 Mayıs tarihleri arasında Hindistan'a geçecek olan Rubio'nun; Kalküta, Agra, Jaipur ve Yeni Delhi şehirlerini ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Rubio'nun burada üst düzey Hint yetkililerle yapacağı görüşmelerde enerji güvenliği, ticaret ve savunma iş birliği konularının masaya yatırılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Bu hamle seçim kazandırır
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

Festivalde dehşet: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
CHP'li eski vekilden partisine salvolar: Hırsızın partisi olmaz

CHP'li eski vekilden partisine salvolar: Hırsızın partisi olmaz
Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek

Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek