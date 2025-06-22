ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur
ABD'den İran'da nükleer tesisleri vurmasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." dedi.
İsrail ve İran arasındaki savaş 10. gününde karşılıklı saldırılarla şiddetlendi. Savaşa katılıp katılmayacağı merakla beklenen ABD ise gece yarısı hamlesini yaptı.
ABD, İRAN'I VURDU
ABD ordusu İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. ABD'nin savaşa fiilen ve resmen savaşa dahil olmasıyla bölge için endişeler artarken açıklamalar da peş peşe geldi.
RUBİO: İRAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." ifadelerini kullandı.
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