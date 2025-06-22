ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız, karşılık verirlerse hata olur
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ABD'den İran'da nükleer tesisleri vurmasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." dedi.

İsrail ve İran arasındaki savaş 10. gününde karşılıklı saldırılarla şiddetlendi. Savaşa katılıp katılmayacağı merakla beklenen ABD ise gece yarısı hamlesini yaptı.

ABD, İRAN'I VURDU

ABD ordusu İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. ABD'nin savaşa fiilen ve resmen savaşa dahil olmasıyla bölge için endişeler artarken açıklamalar da peş peşe geldi.

RUBİO: İRAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

vur vur sonra görüşelim. Ne güzel dünya beee.

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

o çocugu sizi o bebeleri

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

görüşün bence de daha kötü olmadan devletimizi kurtarın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Koşulsuz teslimiyet isterler Japonya örneği gibi. Sonra eğitim sistemi ve asimilize derken devamı gelir. İkinci dünya savaşı ile hem Almanya hem de Japonya koşulsuz teslim oldu ve eğitim sistemlerinden tut birçok dalda emir altına girdiler.

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Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

torpil patlattılar demekki

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