ABD Dışişleri Bakanı: Hamas ile İsrail Görüşmelerinde İlerleme Var

ABD Dışişleri Bakanı: Hamas ile İsrail Görüşmelerinde İlerleme Var
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Yakın zamanda bölgeye gidebileceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen dolaylı görüşmeler hakkında açıklama yaptı. Heyetler arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu belirten Rubio, "Mısır'da işler o kadar hızlı ilerledi ki, yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da gidebilir. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hala yapılması gereken işler var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
