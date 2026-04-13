ABD ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukasına başlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası uygulayacağını duyurdu. Abluka, 13 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve tüm ülkelerin gemilerine yönelik tarafsız bir şekilde gerçekleştirilecektir.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bugün saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "CENTCOM güçleri, Başkan Donald Trump'ın talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00'da (ABD saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, deniz ablukasının, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı 'tarafsız şekilde' uygulanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
