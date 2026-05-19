ABD, Hindistan'a 428,2 Milyon Dolarlık Silah Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a 'Apache' helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanları ile 'M777A2 Ultra Hafif Obüsler' için toplam 428,2 milyon dolarlık silah satışının onaylandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'a, 'Apache' helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışını onaylayan karar alındığı bildirildi. Açıklamada, satışın tahmini toplam maliyetinin 198,2 milyon dolar olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise Hindistan'a tahmini toplam maliyeti 230 milyon dolar tutan 'M777A2 Ultra Hafif Obüsler'in satışını onaylayan bir karar alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı